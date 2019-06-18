Türkiye, ABD'nin skandal mektubuna cevap gönderdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan tarafından gönderilen mektuba cevap verildiğini açıkladı. Mektupta, üsluptan duyulan rahatsızlık özellikle vurgulandı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 06 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibariyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi bir mektup gönderilmiştir. Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış; bilinen görüşlerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir."