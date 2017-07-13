'Türk vatandaşları büyük bedeller ödeyerek demokrasiyi savundu'

ABD'NİN Adana Konsolosluğunca ülkenin bağımsızlığının 241. yılı dolayısıyla bir otelde resepsiyon verildi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass ve eşi Holly Holzer Bass da "Bağımsızlık Günü" resepsiyonuna katıldı.

Büyükelçi Bass, resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Neredeyse tam bir yıl önce Türk vatandaşları büyük bedeller ödeyerek yasa dışı darbe girişimine karşı demokrasiyi savundu. Bu yıl Türkiye'de şiddet olayları nedeniyle kayıplar veren herkese derin taziyelerimizi sunuyoruz. Başınız sağ olsun." dedi.

Bass, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yılın olayları bize bir kez daha göstermiştir ki terör ve şiddete verilecek tek cevap adalet ve hukukun üstünlüğüdür. Türk hükümetinin 15 Temmuz'da meydana gelen korkunç olayların faillerini adaletin karşısına çıkarmaya yönelik girişimlerini desteklemeye devam ediyoruz. Adalet ararken ve tüm vatandaşlarımız için fırsatlar yaratırken, Amerika Birleşik Devletleri buradaki arkadaşlarımızı ve müttefiklerimizi desteklemeye devam edecektir. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bir kez daha hepinizle birlikte çalışmayı iple çekiyoruz."