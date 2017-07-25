Türk Toplumu’ndan çağrı

AÇIKLAMADA gerginliğin had safhaya vardığını görmenin çok acı verici olduğu belirtildi ve iki tarafa sağduyu çağrısı yapıldı. Berlin Türk Toplumu Başkanı Bekir Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, siyasi yetkililer medya üzerinden değil, doğrudan diyalog içinde sorunları çözmeye çağrıldı. Almanya’da yaşayan 3.5 milyon Türkiyelinin dikkate alınması istendi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.