'Türk tankları' iddiası ülkeyi karıştırdı

ANA sayfasında "Bu sitede bir delinin yazabileceği haberler yer almaktadır" açıklaması bulunmasına rağmen mizah sitesinin Bulgaristan'da gerçekleştirilen bir NATO tatbikatına katılan 80 "Altay" Türk tankının ve 800 askeri personelin ülkeden çıkmak istemediği yönündeki mizah yazısı diğer sitelerde ciddi haber olarak yayımlanınca ülkede paniğe neden oldu.Binlerce Bulgar vatandaşı, sosyal iletişim ağlarında Türk tanklarının ülkeden çıkması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin "Bulgaristan'da bulunan" tanklarını geri çekmemesini kınadı. Konuyla ilgili ülkenin önde gelen haber kanalları Savunma Bakanlığı kaynaklarına başvurarak mizah sitesinin belirttiği tarihlerde Türk tanklarının Bulgaristan'da NATO tatbikatına katılmadığını duyurdu.

