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Türk muhabir, ABD Dışişleri Sözcüsü'nü ağlattı!

ABD Dışisleri Sözcüsü Heather Nauert, Daily Sabah Washington muhabiri Ragıp Soylu ile sözlü atışma sonrasında günlük basın toplantısını ağlayarak terk etti

Türk muhabir, ABD Dışişleri Sözcüsü'nü ağlattı!

ABD Dışisleri Sözcüsü Heather Nauert, Daily Sabah Washington muhabiri Ragıp Soylu ile sözlü atışma sonrasında günlük basın toplantısını ağlayarak terk etti

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:16
Türk muhabir, ABD Dışişleri Sözcüsü'nü ağlattı!
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ABD Dışisleri sözcüsü Heather Nauert, Türk bir gazeteci ile sözlü atışma sonrasında basın brifingini terk etti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Amerika'nın Sesi  Washington muhabiri  Mehmet Sümer yaptığı paylaşımda, " ABD Dışisleri sözcüsü Heather Nauert Türk bir gazeteci ile sözlü atışması sonucu basın brifingini ağlayarak terk etti!" ifadelerini kullandı.

Ayrıca aynı basın brifinginde bulunan Daily  Sabah  Washington muhabiri  Ragıp Soylu ile Nauert arasında da atışma yaşandı.

Ragıp Soylu  Twitter'dan şunları paylaştı:

ABD Dışışleri Sözcüsü, YPG'yle ilgili sorduğum bir soruya devlet-özel ortaklığı olan bir medya grubuna çalıştığımı söyleyerek cevap verdi. Sözcüye çalıştığım şirketin özel olduğunu belirttiğimde ise, medya grubunun hükümet tarafından fonlandığını söyledi. Kel alaka? Yok. Konuyla ilgili kayıtlara geçsin diye:  Türkiye'de gazetecilerin tutuklanmasını bireysel olarak hiçbir zaman desteklemedim.

İşte Soylu'nun o paylaşımı:

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Anahtar Kelimeler:
Heather NauertDaily Sabah WashingtonRagıp Soylu
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