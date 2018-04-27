Türk modelin feci ölümü!

GÜZELLİĞİ ile dikkatleri çeken ve Instagram'da sunduğu Make-Up ve makyaj modelleri ile ünlenen Gülhan Abacı, Salı akşamı Hamburg'a doğru küçük Smart aracı ile giderken azraile yakalandı. O sırada 120 kilometrelik hız sınırı bulunan yolda 200 kilometre hızla giden beyaz bir BMW, Abacı'nın arabasına arkadan çarptı. Genç kızın aracı yaklaşık 300 metre sürüklendi.

ARACI 300 METRE SÜRÜKLENDİ

Arabada büyük hasar oluşurken Gülhan Abacı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Hafif yaralanan BMW sürücüsünün 2.2 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazadan sonra A 1 otobanı saatlerce kapalı kaldı.



Sürücü hakkında, adam öldürmeye sebebiyet vermekten soruşturma başlatıldığı açıklandı. Kazadan sonra Abacı'nın yakınları ve sevenleri büyük üzüntüye boğuldu. Amca Kazım Abacı, Facebook'tan yeğeni için çiçekler içinde anı fotoğrafları yayınladı. Alman basını, kazaya geniş yer ayırdı ve Türk vekil ile ailesinin büyük üzüntü duyduğunu yazdı.