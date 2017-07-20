Türk kızına vatandaşlık şoku!

İSVİÇRE'DE doğup büyüyen teknik ressam Funda Yılmaz’ın vatandaşlık başvurusunun reddi, ülkenin vatandaşlığı kabul prosedürleri hakkında tartışma yarattı.



Girdiği vatandaşlık sınavından 100 üzerinden 100 puan alan, İsviçre’de doğup büyüyen, İsviçre şivesiyle mükemmel Almanca konuşan, bir İsviçreli ile evlenmek ve üniversite okumak isteyen 25 yaşındaki Funda Yılmaz’ın vatandaşlık talebi, “Yeterince uyum sağlayamadı” gerekçesi ile reddedildi.



Vatandaşlık komisyonunun Yılmaz’a sorduğu ve yanıtını alamadığı sorular arasında “Mahalle kasabının adını biliyor musun?”, “Belediyenin çöp geri dönüşüm sistemi nasıl işliyor?”, “İsviçre’ye özgü sopalı ve toplu bir oyun olan Hournussen’in kuralları neler?” de bulunuyordu.



Yılmaz’ın vatandaşlık başvurusunun reddi, İsviçre ve Almanya basınında yer almasının ardından, bu iki ülkede üçüncü nesil göçmenlerin vatandaşlık başvurularının kolaylaştırılması yönünde taleplerin yükselmesine yol açtı.