Türk Kızılayı Yemen’de gıda yardımı yaptı

TÜRK Kızılayı’nın yardımlarından istifade eden Awadh Al-Yusufi, yardımlar için Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükran ve minnetleri ifade etti.
Kızılay yardımlarının dağıtımını yapan Muzaffer Bölgesinin Eğitim Müdürü Abdul Galil Al-Sherari, dağıtılan unun iyi kalite olduğunu ve sıhhi mekanlarda muhafaza edildiğini belirtti. Galil Al Sherari, bu hafta Taiz’de birkaç yerde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarının yapıldığını belirtti.
Taiz’de yardım dağıtımının tamamlanmasının ardından civar kasabalara da yardım yapılacağı belirtildi.
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