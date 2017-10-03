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Türk Kızılayı Yemen’de gıda yardımı yaptı

Türk KIzılayı Güney Yemen’de Taiz şehrinde bir yıldır maaş alamayan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı. Yardımın iki ülke arasındaki halkın bağlarını güçlendirdiği kaydedildi

Türk Kızılayı Yemen’de gıda yardımı yaptı

Türk KIzılayı Güney Yemen’de Taiz şehrinde bir yıldır maaş alamayan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı. Yardımın iki ülke arasındaki halkın bağlarını güçlendirdiği kaydedildi

03 Ekim 2017 Salı 12:54
Türk Kızılayı Yemen’de gıda yardımı yaptı
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TÜRK Kızılayı’nın yardımlarından istifade eden Awadh Al-Yusufi, yardımlar için Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükran ve minnetleri ifade etti.
Kızılay yardımlarının dağıtımını yapan Muzaffer Bölgesinin Eğitim Müdürü Abdul Galil Al-Sherari, dağıtılan unun iyi kalite olduğunu ve sıhhi mekanlarda muhafaza edildiğini belirtti. Galil Al Sherari, bu hafta Taiz’de birkaç yerde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarının yapıldığını belirtti.
Taiz’de yardım dağıtımının tamamlanmasının ardından civar kasabalara da yardım yapılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıYemenGıda Yardımı
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