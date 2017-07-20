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Türk işadamlarına desteğimiz sürecek

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türkiye kökenli işadamları tarafından kurulan Avrupa Türk İşletmeler Ağı ile Doğu Almanya İşadamları Birliği’ni ziyaret etti. Büyükelçi Aydın, işadamlarına her zaman desteklerini sunacaklarını söyledi. NETU Başkanı Veli Karakaya, Büyükelçi Aydın’a ilginç bir hediye verdi

Türk işadamlarına desteğimiz sürecek

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türkiye kökenli işadamları tarafından kurulan Avrupa Türk İşletmeler Ağı ile Doğu Almanya İşadamları Birliği’ni ziyaret etti. Büyükelçi Aydın, işadamlarına her zaman desteklerini sunacaklarını söyledi. NETU Başkanı Veli Karakaya, Büyükelçi Aydın’a ilginç bir hediye verdi

20 Temmuz 2017 Perşembe 13:37
Türk işadamlarına desteğimiz sürecek
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BERLİN Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, dün ilk olarak Avrupa Türk İşletmeler Ağı’nı (NETU) ziyaret etti. MÜSİAD’tan ayrılan işadamları tarafından kurulan NETU’nun Başkanı Veli Karakaya, Büyükelçiye faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve Türkiye ile Almanya arasında yaşanan krizlere değindi. Karakaya, “Biz Avrupalıyız. Burada köklenip budaklanıp dallanarak çocuklarımızla yaşantımız devam ediyor. Avrupa ve Almanya’daki ülkemize karşı olumsuz tutumlar bizleri derinden yaralıyor” diye konuştu.Karakaya’nın bu sözlerine üzerine Büyükelçi Aydın, “Temennimiz eskiye dayanan ilişkilerin güçlenerek devam etmesi. Sıkıntılar geride kalmalı. İki taraf da birbirini daha iyi anlamalı. Türk tarafı doğal olarak ilişkileri iyi olmasını arzuluyor. Ancak bunun tek taraflı çabalarla ortaya çıkmayacağı muhakkak. Her iki tarafın iyi niyetli ortak çabasına ihtiyaç var. Daha fazla anlayış ve empati iki taraf için önem taşıyor” dedi.Türk işadamlarına desteğimiz sürecek

DAYANIŞMAYA HAZIRIZ

Büyükelçi Aydın, NETU’nun ardından Doğu Almanya İşadamları Birliği’ni (EUBA) ziyaret etti. Aydın’ı Başkan Halil Kaya ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Kaya, EUBA’nın hem Almanya’da hem de Türkiye’de yatırım yapacak işadamlarına danışma hizmeti verdiğini söyledi. Avrupa’daki Türkiye kökenli işadamlarının Türkiye’deki ticari ilişkilerine önemli katkılar sunduğunu belirten Büyükelçi Aydın, “İşadamları önemli işler yapıyor. Bizlerin desteğini hak ediyor. Avrupa Türk işadamlarına yardımcı olma noktasında dayanışmaya hazırız” dedi.

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AlmanyaAli Kemal AydınVeli KarakayaZiyaret
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