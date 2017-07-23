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‘Türk hemşerilerim çaba sarf ettik ama...’

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Bild’de Almanya’daki Türk vatandaşlarına hitaben mektup yazdı. Bakan, “Sevgili Türk hemşerilerim” diye başlayan mektupta Türkiye ile ilişkilerin bozulma nedenlerini açıkladı ve “politikamız değişecek” dedi

‘Türk hemşerilerim çaba sarf ettik ama...’

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Bild’de Almanya’daki Türk vatandaşlarına hitaben mektup yazdı. Bakan, “Sevgili Türk hemşerilerim” diye başlayan mektupta Türkiye ile ilişkilerin bozulma nedenlerini açıkladı ve “politikamız değişecek” dedi

23 Temmuz 2017 Pazar 08:46
‘Türk hemşerilerim çaba sarf ettik ama...’
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ALMANYA Dışişleri Bakanı Gabriel’in Bild’de yayınlanan Almanya’daki Türk vatandaşlarına hitaben yazdığı mektubunda “Alman Hükümetinin Türk siyaseti karşısındaki politikaları değişecektir. İşbirliğimizi ve özellikle Türkiye’ye yapılan ekonomik yardımları yeniden gözden geçireceğiz ve Avrupa’da da net bir tutum için girişimlerde bulunacağız” ifadelerine yer verildi. Alman Bild gazetesinde yayınlanan mektubuna “Sevgili Türk hemşerilerim” diye başlayan Gabriel şunları yazdı: “Federal Hükümetin tümü adına da size bu şekilde hitap etmek istiyorum. Türkiye ile olan ilişkilerimizde şu anda yaşanan büyük zorlukları özellikle siz de hissetmektesiniz. Sizin vatanınız Almanya’dır, fakat birçoğunuz için aynı zamanda da Türkiye’dir. Bu nedenle size şunu söylemek istiyorum: Almanlarla Türkler arasındaki dostluk büyük bir hazinedir.”

‘Net bir tutum alacağız’

“Biz Türkiye ile iyi ilişkilerimizin olması için her zaman çaba sarf ettik, çünkü Almanya ile Türkiye arasında iyi ilişkilerin sizin açınızdan da önemli olduğunu biliyoruz. Fakat şu anda Türkiye’de suçsuz Alman vatandaşları tutuklanmaktadır. Alman Hükümeti olarak tepki vermeden seyirci kalmamız mümkün değildir. Vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Bu nedenle Alman hükümetinin Türk siyaseti karşısındaki politikaları değişecektir. İşbirliğimizi ve özellikle Türkiye’ye yapılan ekonomik yardımları yeniden gözden geçireceğiz ve Avrupa’da da net bir tutum için girişimlerde bulunacağız. Şunu bilmenizi istiyoruz ki, bunların hiç biri Türkiye’deki insanlara ve Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli insanlara karşı alınan önlemler değildir.” 

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Anahtar Kelimeler:
Sigmar GabrielBildAlmanya
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