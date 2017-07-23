Türk boksör ormanda ölü bulundu

ALMAN gazetesi Morgenpost’un haberine göre 22 yaşındaki Keser’in cesedi, bir kamyon şoförü tarafından A7 karayolu üzerindeki Holmmoor yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu. Keser’in babası Cemil Keser’in oğlunun cesedini teşhis ettiği bildirildi.



Hamburg’ta yaşayan Tunahan Keser, 23 Haziran’da aynı kentte ringe çıkacaktı. Ancak günler kala maç iptal edildi. 23 Haziran günü saat 00.30 sıralarında, eski Avrupa Şampiyonu ve Tunahan’ın antrenörü Khoren Gevor (37) kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu.



Bu saldırıdan 17 saat sonra, Kollau Caddesi’ndeki iş yerinden çıkan Tunahan Keser hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Hamburg polisinin verdiği bilgiye göre Keser, en son saat 17.30 sıralarında görüldü.

Tunahan’ın caddede bıraktığı otomobilinde polisin yaptığı incelemede bir ize rastlanmadı. Hem antrenörü Khoren Gevor’e yapılan silahlı saldırı hem de Tunahan’ın kaybolması olayı haftalardır aydınlatılamadı.