"Türk askeri Irak’a Bağdat hükümetinin izniyle girdi"

ÜST düzey bakanlık yetkilisi, "Türk askerlerinin Irak'ın izni ile orada olmaları gerekiyor. Türkiye'nin Irak'a nasıl girdiğini anlıyorum. Irak hükümetinin daveti üzerine DEAŞ'e karşı savaşacak Iraklı gönüllüleri eğitmek için girdiler." dedi.

"Başika'ya Irak hükümetinin daveti üzerine girdiklerini kabul ediyor musunuz?" sorusu üzerine bakanlık yetkilisi, "Evet, benim anladığım bu." karşılığını verdi.

Üst düzey yetkili, Irak Başbakanı Haydar Abadi'nin dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile 25 Aralık 2014'te yaptığı basın toplantısında Irak'ın Türkiye ve diğer komşularını DEAŞ'a karşı mücadele için sınırlarına çağırdığını bildiklerini kaydetti.

Irak'ın şu anda neden farklı bir tutum aldığına yönelik bir soru üzerine ise yetkili, "Şu anda orada farklı faktörler var ve bunların üzerine konuşmak istemiyorum." açıklamasında bulundu.

Bağdat ve Ankara arasında, Musul'a yakın Başika bölgesindeki Zelikan Eğitim Üssü'nde konuşlanan Türk askerleri konusunda kriz çıkmıştı. Bağdat yönetimi, Türk askerlerinin ülkedeki varlığının yasal olmadığını ileri sürmüş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ise Türk askerlerinin Irak'taki merkezi yönetim ve Savunma Bakanlığının bilgisi ve rızası dahilinde konuşlandığını bildirmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.