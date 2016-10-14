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"Türk askeri Irak’a Bağdat hükümetinin izniyle girdi"

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, "Türk askerlerinin Başika’ya Irak hükümetinin daveti üzerine DEAŞ'a karşı mücadele edecek kişileri eğitmek üzere girdiğini kabul ettiklerini" söyledi

"Türk askeri Irak’a Bağdat hükümetinin izniyle girdi"

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, "Türk askerlerinin Başika’ya Irak hükümetinin daveti üzerine DEAŞ'a karşı mücadele edecek kişileri eğitmek üzere girdiğini kabul ettiklerini" söyledi

14 Ekim 2016 Cuma 07:15
"Türk askeri Irak’a Bağdat hükümetinin izniyle girdi"
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ÜST düzey bakanlık yetkilisi, "Türk askerlerinin Irak'ın izni ile orada olmaları gerekiyor. Türkiye'nin Irak'a nasıl girdiğini anlıyorum. Irak hükümetinin daveti üzerine DEAŞ'e karşı savaşacak Iraklı gönüllüleri eğitmek için girdiler." dedi.
"Başika'ya Irak hükümetinin daveti üzerine girdiklerini kabul ediyor musunuz?" sorusu üzerine bakanlık yetkilisi, "Evet, benim anladığım bu." karşılığını verdi.
Üst düzey yetkili, Irak Başbakanı Haydar Abadi'nin dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile 25 Aralık 2014'te yaptığı basın toplantısında Irak'ın Türkiye ve diğer komşularını DEAŞ'a karşı mücadele için sınırlarına çağırdığını bildiklerini kaydetti.
Irak'ın şu anda neden farklı bir tutum aldığına yönelik bir soru üzerine ise yetkili, "Şu anda orada farklı faktörler var ve bunların üzerine konuşmak istemiyorum." açıklamasında bulundu.
Bağdat ve Ankara arasında, Musul'a yakın Başika bölgesindeki Zelikan Eğitim Üssü'nde konuşlanan Türk askerleri konusunda kriz çıkmıştı. Bağdat yönetimi, Türk askerlerinin ülkedeki varlığının yasal olmadığını ileri sürmüş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ise Türk askerlerinin Irak'taki merkezi yönetim ve Savunma Bakanlığının bilgisi ve rızası dahilinde konuşlandığını bildirmişti. 
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