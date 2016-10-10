"Türk Akımı anlaşması bugün imzalanabilir"

"BELGE (Türk Akımı'yla ilgili anlaşma metni) neredeyse hazır, geriye bazı detaylar kaldı" diyen Novak, anlaşmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün gerçekleştireceği İstanbul ziyaretinde imzalanıp imzalanmayacağı sorusu karşısında da "Her şey mümkün. Belge üzerinde nihai olarak mutabık kalınır kalınmaz (imzalanacak)" ifadelerini kullandı.

Novak Türkiye'ye doğalgazda indirim verilmesi ile Türk Akımı anlaşmasının imzalanmasının birbiriyle olan ilişkisine dair soruya ise "Hayır, bunlar birbiriyle kesinlikle ilgisi olmayan konular. İndirim, belirli şirketler arasında yapılmış ticari anlaşmalarla ilgili. Hükümetlerarası anlaşmaysa iki ülkenin hükümetleri arasında projenin nasıl gerçekleştireceğine dair imzalanacak bir belge" yanıtını verdi. Novak bir soru karşısındaysa Türk Akımı'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatında kullanılması planlanan ikinci hattı ile İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerin ilgilendiğini belirtti.

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