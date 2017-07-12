Türk akademisyen ve iş kadınları Köln’de buluştu

ALMANYA’DA yayın yapan Kadınca dergisinin organize ettiği ve 30 farklı meslekten yaklaşık 50 kadının katıldığı etkinlikte, iş kadınları ve akademisyenler bir araya geldi. Uzman Psikolog ve Aile Terapisti Hamidiye Ünal, kısa sürede organize edilen bu etkinlikle kendi alanlarında birer başarı abidesi olan kadınların arasında bir ağ kurularak, birbirleriyle iletişimin geliştirilebileceğini söyledi.Ünal, “Bugün burada başarı hikayelerini dinledikçe yaşananlar film gibi gözümde canlandı. Burada olanlar birlikte kalalım, el ele tutalım, birbirimize dokunalım mesajları, bana çeşitli projeler ve yeni oluşumlar olabileceği doğrultusunda mesajlar verdi. Bu buluşmanın daha geniş kapsamlı hale dönüştürülerek geleneksel hale getirilmesi gerekir” dedi.

AZİMLİ OL, ÇOK ÇALIŞ

Avrupa’da yanlış algılanan Türk kadınını imajının değiştirilmesi gerektiğini belirten Alman Futbol Federasyonundan (DFB) Gül Keskinler ise şunları söyledi: “Bu tür etkinliklerin geleceğe yönelik büyük işler yapacağına inanıyorum. Kadının kuvvetine ve kadının başarısına inanıyorum. Alman toplumu ve Avrupa toplumu içinde Türk kadınının ismini sadece ezilmiş, küçük birey olarak değil, kendi yolunu kendi çizebilecek bireyler olarak göstermek benim için büyük zevk.”

Başarı için azimli olmak ve çok çalışmak gerektiğini anlatan Başkomiser Emine Tayfur da, “Bunları yaptıktan sonra başarı zaten kendiliğinden gelir. Türk kadını zaten çok çalışkandır ve iş hayatında disiplini elden bırakmamak gerekir” diye konuştu.

MESLEK EĞİTİMİ VERELİM’

İş kadını Nejla Kara ise “Şu an gençlerimizin birçoğu meslek eğitimi alma konusunda yetersiz. Almanya’da iş yapan Türk kadınları olarak gençlere meslek eğitimleri verebiliriz. Bu gençlerimizi iş hayatına bu şekilde entegre edebiliriz” dedi.

Eğitimci ve tercüman Nergiz Bölükbaşı da kadınların öz güvenli bireyler olarak topluma kazandırılabilmesi için bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu ifade etti. Geleneksel hale getirilmesi amaçlanan etkinlikle ayrıca gelecekte Türk ve Alman iş kadınları ve akademisyenleri bir araya getirmenin planlandığı belirtildi.