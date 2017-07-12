Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Türk akademisyen ve iş kadınları Köln’de buluştu

Almanya’nın Köln kentinde Türk iş kadını ve kadın akademisyenlere yönelik olarak ilk kez ‘Kadın İş Dünyası Tanışma ve İşbirliğini Geliştirme” etkinliği düzenlendi

Türk akademisyen ve iş kadınları Köln’de buluştu

Almanya’nın Köln kentinde Türk iş kadını ve kadın akademisyenlere yönelik olarak ilk kez ‘Kadın İş Dünyası Tanışma ve İşbirliğini Geliştirme” etkinliği düzenlendi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:50
Türk akademisyen ve iş kadınları Köln’de buluştu
banner404

ALMANYA’DA yayın yapan Kadınca dergisinin organize ettiği ve 30 farklı meslekten yaklaşık 50 kadının katıldığı etkinlikte, iş kadınları ve akademisyenler bir araya geldi. Uzman Psikolog ve Aile Terapisti Hamidiye Ünal, kısa sürede organize edilen bu etkinlikle kendi alanlarında birer başarı abidesi olan kadınların arasında bir ağ kurularak, birbirleriyle iletişimin geliştirilebileceğini söyledi.Ünal, “Bugün burada başarı hikayelerini dinledikçe yaşananlar film gibi gözümde canlandı. Burada olanlar birlikte kalalım, el ele tutalım, birbirimize dokunalım mesajları, bana çeşitli projeler ve yeni oluşumlar olabileceği doğrultusunda mesajlar verdi. Bu buluşmanın daha geniş kapsamlı hale dönüştürülerek geleneksel hale getirilmesi gerekir” dedi.

AZİMLİ OL, ÇOK ÇALIŞ

Avrupa’da yanlış algılanan Türk kadınını imajının değiştirilmesi gerektiğini belirten Alman Futbol Federasyonundan (DFB) Gül Keskinler ise şunları söyledi: “Bu tür etkinliklerin geleceğe yönelik büyük işler yapacağına inanıyorum. Kadının kuvvetine ve kadının başarısına inanıyorum. Alman toplumu ve Avrupa toplumu içinde Türk kadınının ismini sadece ezilmiş, küçük birey olarak değil, kendi yolunu kendi çizebilecek bireyler olarak göstermek benim için büyük zevk.”
Başarı için azimli olmak ve çok çalışmak gerektiğini anlatan Başkomiser Emine Tayfur da, “Bunları yaptıktan sonra başarı zaten kendiliğinden gelir. Türk kadını zaten çok çalışkandır ve iş hayatında disiplini elden bırakmamak gerekir” diye konuştu.

MESLEK EĞİTİMİ VERELİM’

İş kadını Nejla Kara ise “Şu an gençlerimizin birçoğu meslek eğitimi alma konusunda yetersiz. Almanya’da iş yapan Türk kadınları olarak gençlere meslek eğitimleri verebiliriz. Bu gençlerimizi iş hayatına bu şekilde entegre edebiliriz” dedi.
Eğitimci ve tercüman Nergiz Bölükbaşı da kadınların öz güvenli bireyler olarak topluma kazandırılabilmesi için bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu ifade etti. Geleneksel hale getirilmesi amaçlanan etkinlikle ayrıca gelecekte Türk ve Alman iş kadınları ve akademisyenleri bir araya getirmenin planlandığı belirtildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KölnIş KadınlarıAkademisyen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim