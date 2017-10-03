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Türk ailenin evini kundaklayan zanlıdan itiraf

Fransa’nın Mulhouse kentinde Türk ailenin evini kundaklayan 28 yaşındaki gencin suçunu itiraf ettiği bildirildi

Türk ailenin evini kundaklayan zanlıdan itiraf

Fransa’nın Mulhouse kentinde Türk ailenin evini kundaklayan 28 yaşındaki gencin suçunu itiraf ettiği bildirildi

03 Ekim 2017 Salı 20:57
Türk ailenin evini kundaklayan zanlıdan itiraf
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FRANSA'NIN Mulhouse kentinde önceki gece meydana gelen  yangınla ilgili gözaltına alınan 28 yaşındaki gencin, sorgu sırasında suçunu  itiraf ettiği açıklandı. 
 
Fransız medyasının adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, yangın  gecesi gözaltına alınan kişinin suçunu itiraf ettiği belirtildi.
 
28 yaşında olan ve aynı binada yaşadığı açıklanan kişinin, yangın  gecesi sigara izmaritini binanın bodrum katına attığı ve yangına sebebiyet  verdiği kaydedildi. Yerel DNA gazetesi, zanlının, hakkında dava açılmak üzere  savcılığa sevk edildiğini yazdı.
 
Mulhouse Cumhuriyet Savcısı Dominique Alzeari, dün düzenlediği basın  toplantısında, "Yangının büyük olasılıkla kundaklama olduğunu düşünüyoruz.  Elimizdeki tüm bulgular bizi bu kanıya götürüyor" demişti. Yangın sırasında  bölgede bulunan ve 2 saat içinde gözaltına alınan 28 yaşındaki kişinin en önemli  şüpheli olduğunu açıklayan Alzeari, şüphelinin kundaklama ve haneye tecavüz gibi  suçlardan sabıkasının bulunduğu bilgisini vermişti.
 
Mulhouse'un Bourtzwiller Mahallesi'nde meydana gelen yangında Ertunç  ve Aksu ailelerine mensup 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de ağır yaralanmıştı.  Toplam 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangında 8 kişi de yaralanmıştı.
 

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