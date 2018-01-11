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Türk ailelere tehdit: Camiye giderseniz sonunuz gelir!

Hollanda'nın Zaandam kentindeki Türk ailelerin evine, islamofobik ifadeler içeren tehdit mektubu bırakıldı

Türk ailelere tehdit: Camiye giderseniz sonunuz gelir!

Hollanda'nın Zaandam kentindeki Türk ailelerin evine, islamofobik ifadeler içeren tehdit mektubu bırakıldı

11 Ocak 2018 Perşembe 19:33
Türk ailelere tehdit: Camiye giderseniz sonunuz gelir!
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HOLLANDA basınında çıkan haberlere göre, komşu iki Türk ailenin evinin giriş kapısında, Müslümanlara hakaret içeren bir not ile gamalı haç bulundu.

"BİR DAHA CAMİYE GİDERSENİZ SONUNUZ GELİR"

Kırmızı boya ile karalanmış giriş kapısının önünde bulunan notta, "Eğer bir daha camiye giderseniz sonunuz gelir" ve "Kanser Müslüman geber" ifadeleri yer aldı. Bölge polisi sözcüsü Wendy Boudewijn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile tarafından yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını fakat söz konusu saldırıyı kimin yaptığına dair henüz bilgi olmadığını kaydetti.

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HollandaZaandamİslamofobi
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