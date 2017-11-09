Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111895
ALTIN
159.309
DOLAR
3.8604
STERLİN
5.0747
EURO
4.4745
9 Kasım 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
9 Kasım Günlük Burç Yorumu
Doğum kontrol hapları kısırlık yapar mı?
Doğum kontrol hapları kısırlık yapar...
Fındık ve badem için aflatoksin uyarısı!
Fındık ve badem için aflatoksin...
Flaş Haber
Alanya'da feci kaza! 1 yaralı
Kapat
banner468

Tüm zamanların rekoru! 12 ton kokain yakalandı!

Ülke tarihinin en büyük baskınında polis dört muz plantasyonuna girdi, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri 360 milyon dolar

Tüm zamanların rekoru! 12 ton kokain yakalandı!

Ülke tarihinin en büyük baskınında polis dört muz plantasyonuna girdi, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri 360 milyon dolar

09 Kasım 2017 Perşembe 09:39
Tüm zamanların rekoru! 12 ton kokain yakalandı!
banner404

KOLOMBİYA hükümeti, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu baskınında, piyasa değeri 360 milyon doları bulan 12 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı.Uyuşturucunun, ülkenin kuzeyinde, ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığı yapalın güzergahların yakınlarındaki dört muz ekim alanında bulunduğu belirtildi.Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos bulunan miktarın, tek bir polis operasyonunda ele geçirilen en büyük uyuşturucu olduğunu söyledi.Operasyon, güçlü Körfez Klanına karşı girişilen mücadelenin bir parçası.Polis, ele geçirilen uyuşturucunun ülkenin en tehlikeli suç örgütlerinden Körfez Klanı'nın 'Otoniel' olarak da bilinen lideri Dairo Usuga'ya ait olduğunu söyledi.Güvenlik güçleri yıllardır Otoniel'i yakalamaya çalışıyor.

Polis, operasyonda dört kişinin de gözaltına alındığını bildirdi. Son iki ayda Kolombiya polisi Atioquiada 20 ton kokain yakaladı.

Körfez Klanı, hükümetin 2006'da yürürlüğe soktuğu barış planının ardından dağıtılan sağcı milis gruplardan arta kalanların oluşturduğu bir suç örgütü.

Otoniel geçen Eylül'de hükümete teslim olmak istediğini söylemişti.

Hükümet, bu yıl çetenin 1500'den fazla üyesinin tutuklandığını ve iki numaralı isminin öldürüldüğünü açıkladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KolombiyaUyuşturucuKOKAİNBaskınABDJuan Manuel SantosRekor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüfekle balık avlamaya çalışan adam kendini vurdu
Tüfekle balık avlamaya çalışan adam kendini vurdu
Araştırma yapıyorum diye kadınları tuzağına düşürüp tecavüz etti
Araştırma yapıyorum diye kadınları tuzağına düşürüp tecavüz etti
Kritik görüşmenin ardından Pentagon'dan 'PKK' açıklaması!
Kritik görüşmenin ardından Pentagon'dan 'PKK' açıklaması!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim