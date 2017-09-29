Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102984
ALTIN
146.962
DOLAR
3.5584
STERLİN
4.7417
EURO
4.2002
30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
30 Eylül 2017 Alanya -...
Kalp hastalarına seks uyarısı
Kalp hastalarına seks uyarısı
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
banner468

Tüm eyalette Kur'an-ı Kerim bulundurmak yasaklandı, ağır cezası var!

İslam karşıtı faaliyetlerini artıran Çin bir adım daha attı. Evinde Kuran-ı Kerim bulunduranların polise teslim etmesi istendi. Teslim etmeyenler cezalandırılacak

Tüm eyalette Kur'an-ı Kerim bulundurmak yasaklandı, ağır cezası var!

İslam karşıtı faaliyetlerini artıran Çin bir adım daha attı. Evinde Kuran-ı Kerim bulunduranların polise teslim etmesi istendi. Teslim etmeyenler cezalandırılacak

29 Eylül 2017 Cuma 11:03
Tüm eyalette Kur'an-ı Kerim bulundurmak yasaklandı, ağır cezası var!
banner404

ÇİN'İN İslam düşmanlığı dur durak bilmiyor.

KUR'AN-I KERİMLER TOPLATILIYOR

İslam karşıtı organizasyonlarını artıran  Çin'in kuzeydoğu Xinjiang vilayetindeki yetkililer, müslümanlardan Kur'an-ı Kerim ve diğer ibadet için kullandıkları eşyaları polise teslim etmelerini istedi. Teslim etmeyenlerin kötü bir şekilde cezalandırılacakları belirtildi.

SKANDAL ÇAĞRI, RADYO VE SOSYAL MEDYADAN YAPILDI

Dünya  Uygur Kongresi sözcüsü Dilxat yaptığı açıklamada,  Çin yetkililerinin kendilerinden  Kuran kopyaları dahil her türlü dini eşyanın kendilerine teslim etmelerini istediklerini ve bunu radyo ve sosyal medya aracılığı ile yaptıklarını söyledi.

ÇİN, KUR'AN-I KERİM'İ AŞIRILIK VE YASADIŞI GÖRÜYOR

Çinli yetkililer Kur'an-ı Kerim'i dini aşırılık için bir araç olarak görüp bulundurulmasını yasadışı olarak görüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Çin Halk CumhuriyetiPolisUygurKurançin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 17 ölü
Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 17 ölü
İspanya'da referandum krizi! Milyonlarca oy pusulasına el konuldu
İspanya'da referandum krizi! Milyonlarca oy pusulasına el konuldu
Avrupa’nın gözü İspanya’daki referandumda
Avrupa’nın gözü İspanya’daki referandumda

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim