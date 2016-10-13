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Tüm askerlere yasaklandı!

İnsansız hava aracına bomba yerleştiren IŞİD'in aracı düşürüldükten sonra uzaktan kumandayla patlatması üzerine, Irak ve Suriye'deki tüm koalisyon askerlerinden araçları almamaları istendi

Tüm askerlere yasaklandı!

İnsansız hava aracına bomba yerleştiren IŞİD'in aracı düşürüldükten sonra uzaktan kumandayla patlatması üzerine, Irak ve Suriye'deki tüm koalisyon askerlerinden araçları almamaları istendi

13 Ekim 2016 Perşembe 08:16
Tüm askerlere yasaklandı!
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IŞİD karşıtı koalisyonun sözcülerinden ABD'li Albay John Dorrian, Irak'ın başkenti Bağdat'tan video konferans yoluyla bağlandığı Pentagon'daki gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Suriye'deki terör örgütlerinin, ellerinde daha önce gözetleme için kullandıkları basit düzenekli insansız hava araçlarını silahlandırmayı artık öğrendiklerini anlatan Dorrian, bu konuya önem verdiklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.
"IŞİD'ın elinde, patlayıcı madde taşıyabilen basit düzenekli insansız  hava araçları olduğunu görüyoruz; bunlar, bölge için yeni bir tehdit değil" ifadelerini kullanan Dorrian, çok ucuz bedellerle internet üzerinden alınan ticari ve eğlence amaçlı insansız hava araçlarına patlayıcı madde yüklenmesi sonucu tahribat meydana getirebilecek bir silahın ortaya çıkarılabildiğini belirtti.
Albay Dorrian, Amazon gibi alışveriş sitelerinden dahi temin edilebilen ve gözetleme amaçlı olarak Suriye ve Irak'ta IŞİD ve benzeri örgütlerce kullanılan çok sayıda insansız hava aracını şimdiye kadar düşürdüklerini hatırlattı. Ayrıca,  son günlerde patlayıcı taşıyan basit düzenekli insansız hava araçlarını da vurduklarını dile getirdi.
Adının açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi ise 2 Ekim'de bu şekilde Peşmerge güçleri tarafından düşürülen insansız hava aracının Peşmergenin elindeyken patladığını hatırlattı. Yetkili,
bu olaydan yola çıkarak insansız hava araçlarının üzerindeki patlayıcıların uzaktan kumanda ile yönetiliyor veya zamanlayıcı taşıyor olabileceği sonucunu çıkardıklarını bildirdi.
Bu olayın ardından bölgedeki tüm Amerikan ve koalisyon askerlerine bu insansız hava araçlarını almamaları uyarısı gönderildi.
Amerikan medyasında yer alan haberlere göre ise, patlayıcı taşıyabilen basit düzenekli 200-250 gramlık insansız hava araçları IŞİD'in yanında Hizbullah tarafından da kullanılıyor.
Bağdat yönetimi vurgusu
Albay Dorrian'a yaklaşan Musul operasyonu ile Ankara-Bağdat hattında artan gerilim de soruldu.
Operasyonunun tamamen Irak hükümetinin koordinasyon ve yönlendirmesi altında yürütüldüğünü vurgulayan Dorrian, bir soru üzerine, Türkiye ile Irak arasında diplomatik yaklaşımın önemli olduğunu belirtti.
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