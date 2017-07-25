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Tuhaf gerekçe... Alman pilot 'korktum' dedi... uçmadı

Almanya'nın Stuttgart şehrinden Ankara'ya geçen cumartesi yapılacak uçuşun, ‘pilot Türkiye'ye uçmaya korktuğu için' iptal edildiği öne sürüldü. hürriyet.com.tr'ye konuşan Türkiye kökenli Öznür Dede isimli bir kişi, kendisine havayolu şirketinin personeli tarafından 'Uçağın pilotun Türkiye'ye inmekten korktuğu' için uçmak istemediğini söylediğini belirtti

Tuhaf gerekçe... Alman pilot 'korktum' dedi... uçmadı

Almanya'nın Stuttgart şehrinden Ankara'ya geçen cumartesi yapılacak uçuşun, ‘pilot Türkiye'ye uçmaya korktuğu için' iptal edildiği öne sürüldü. hürriyet.com.tr'ye konuşan Türkiye kökenli Öznür Dede isimli bir kişi, kendisine havayolu şirketinin personeli tarafından 'Uçağın pilotun Türkiye'ye inmekten korktuğu' için uçmak istemediğini söylediğini belirtti

25 Temmuz 2017 Salı 15:15
Tuhaf gerekçe... Alman pilot 'korktum' dedi... uçmadı
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CUMARTESİ  günü Stuttgart'tan Ankara'ya planlanan uçuşun iptal edilmesinin nedeniyle Eurowings şirketi tarafından bir mürettabatın ani bir şekilde hastalanması olarak gösterilmişti. Açıklamada, "Eurowings'in 4U2904 uçuşu, pilotlardan birinin hasta olduğunu söylemesi üzerine iptal edildi. Kısa bir süre kala haber verildiği için, maalesef bu uçuş için yeni bir pilotla değişiklik yapılamadı."Uçağa binmek isteyen ve bunun mümkün olmadığı bildirilen yolculardan birisi ise olay yerinden paylaştı. 

Öznur Dede'nin olay yerinden çektiği ve ağabeyi İlhami Dede tarafından Facebook'ta paylaşılan fotoğrafta, uçağın iptal edilmesine öfkelenen yolcularla polisin konuştuğu görülüyor. Almanya'da yayın yapan ARD kanalına konuşan bir yolcu ise kendisine şirketin aynı gerekçeyi sunduğunu söyledi. Olayla ilgili hürriyet.com.tr'ye konuşan Öznür Dede'nin ağabeyi İlhami Dede, yolculara pilotun ‘siyasi endişelerinden' dolayı uçuşun iptal olduğunu söylediğini aktardı. Alman basını, söz konusu iddiaya geniş yer ayırdı. Alman welt.de haber sitesi olayı "Eurowings pilotunun korkudan Türkiye uçuşundan kaçındığı belirtiliyor" ifadesiyle duyurdu. 

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaEurowingsStuttgart
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