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Tüfekle ateş açıldı, şarkıyı söylemeye devam etti!

Las Vegas'ta otelden konser alanındaki halka taramalı tüfekle ateş açılırken sahnede yer alan şarkıcı Jake Owen, ne olduğunu anlamadan şarkısını söylemeye devam etti

Tüfekle ateş açıldı, şarkıyı söylemeye devam etti!

Las Vegas'ta otelden konser alanındaki halka taramalı tüfekle ateş açılırken sahnede yer alan şarkıcı Jake Owen, ne olduğunu anlamadan şarkısını söylemeye devam etti

02 Ekim 2017 Pazartesi 11:53
Tüfekle ateş açıldı, şarkıyı söylemeye devam etti!
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ABD'nin Nevada eyaletinde bulanan kumar ve eğlence şehri olarak bilinen Las Vegas'ta korkunç bir saldırı düzenlendi. Otelden açılan saldırıda şarkıcı Jake Owen, şarkısını söylemeyi sürdürdü. 
SAHNEDEKİ ŞARKICI NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI 
Saldırının olduğu sırada sahnede ünlü şarkıcı Jake Owen vardı. Videolarda, saldırgan taramalı tüfekle ateş açarken Owen, ne olduğuu anlayamadığı için şarkısına devam etti. Daha sonra da herkes kaçışmaya başladı.
JAKE OWEN KİMDİR? 
36 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Jake Owen, sayısız albüm çıkarttı. Owen'ın Amerikalı hayranlarının yanı sıra dünya çapında da pek çok hayranı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Las VegasKonserJake Owen
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