Trump'tan Türkiye daveti! Salı günü...

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi

Trump'tan Türkiye daveti! Salı günü...
banner404

AMERİKAN Washington Post gazetesinde yer alan ve toplantı  organizasyonunda bulunan 2 yetkiliye dayandırılan haberde, muhtemelen görüşmenin  salı günü yerel saatle 16.00'da yapılmasının planlandığı ifade edildi.
Haberde, toplantı davetiyesinin bir kopyasına da ulaşıldığı,  davetiyede "Başkan Donald Trump adına... Türkiye hakkında" ibaresinin yazılı  olduğu belirtildi.
 
"Ne yapabileceğimize bakıyoruz"
 
 ABD Başkanı Trump, Türkiye konusunda dün yaptığı son açıklamasında,  Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yaparak, şu  ifadeleri kullanmıştı:
 
"Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim  çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar  konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı)  açıklamadık."
 
Trump, bu açıklamasından kısa süre önce de "Türkiye'ye yaptırım  getirecek misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Hayır. Şu anda buna bakmıyoruz."  yanıtını vermişti.
 
Önceki gün Beyaz Saray ve Pentagon'dan yapılan açıklamalarda,  S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı,  bununla birlikte ABD'nin Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer verdiği  kaydedilmişti.
 

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2019, 23:50
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
'İran sadece sorun yaratıyor'
'İran sadece sorun yaratıyor'
  1. DÜNYA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479