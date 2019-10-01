Trump’tan Schiff için 'tutuklama' çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff için ‘vatana ihanetten’ tutuklanma çağrısında bulundu
DÜNYA 30.09.2019, 18:11 30.09.2019, 18:13
ADAM Schiff, Trump’ın ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye atmış olabileceğini belirterek; Kongre’nin, Trump’ın diğer dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinin transkriptini almaya kararlı olduğunu söylemişti.
Bunun üzerine Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, “Temsilci Adam Schiff, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmenin en önemli kısmı hakkında bana ait olmayan, korkunç bir açıklama yaptı ve bunu Kongre’ye ve ABD halkına sesli olarak okudu. Yapılan açıklamanın telefonda söylediklerimle hiçbir alakası yok” ifadelerini kullandı ve Schiff’in ‘vatana ihanetten’ tutuklanması çağrısında bulundu.
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