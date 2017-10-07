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Trump’tan kritik açıklama: ‘Fırtına öncesi sessizlik’

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Kuzey Kore konusunda Amerikan ordusundan komutanlarla görüşmesinin ardından, birlikte fotoğraf çekimi sırasında ilginç bir açıklama yaptı. Trump, "Bu, fırtına öncesi sessizlik" diye konuştu

Trump’tan kritik açıklama: ‘Fırtına öncesi sessizlik’

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Kuzey Kore konusunda Amerikan ordusundan komutanlarla görüşmesinin ardından, birlikte fotoğraf çekimi sırasında ilginç bir açıklama yaptı. Trump, "Bu, fırtına öncesi sessizlik" diye konuştu

07 Ekim 2017 Cumartesi 19:43
Trump’tan kritik açıklama: ‘Fırtına öncesi sessizlik’
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TRUMP, eşi Melania Trump, üniformalı askeri liderler ve eşleriyle birlikte Beyaz Saray’da kameralara karşı poz verirken, “Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Belki fırtına öncesi sessizliktir” dedi. Trump, bu sözler üzerine “Ne fırtınası Sayın Başkan?” diye soran gazeteciye de “Göreceksiniz” karşılığını verdi.

“TEHDİT ETMESİNE İZİN VEREMEYİZ”

Trump, dün Beyaz Saray’da üst düzey savunma yetkilileriyle yaptığı toplantıda Kuzey Kore tehdidi ve İran’ın nükleer silah edinmesinin engellenmesi ile ilgili konuşarak “Kuzey Kore’de hedefimiz nükleer silahlardan arındırmak. Bu diktatörlüğün, ülkemizi ya da müttefiklerimizi hayal edilemez can kayıplarıyla tehdit etmesine izin veremeyiz. Bunun yaşanmasını önlemek için yapmamız gerekeni yapacağız. Gerekli olduğu takdirde yapılacak, inanın bana” dedi.

“İRAN REJİMİ TERÖRÜ DESTEKLİYOR”

Trump, ABD’nin ulusal çıkarlarını baltalayan tüm güçlerin çoktan yok edilmiş olması gerektiğini, bu işi yapmanın kendisine kaldığını söyledi.

Trump, İran’ın da nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini belirterek “İran rejimi terörü destekliyor ve Ortadoğu’ya şiddet, kaos ihraç ediyor. İran’ın bu saldırganlıklarına ve nükleer silah hırsına bir son vermeliyiz. Yaptıkları anlaşma kurallarına uymadılar” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TrumpKuzey KoreOrdu
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