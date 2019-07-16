Trump'tan flaş Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye 100'den fazla F-35 sipariş etti. Ama daha fazla alamaz çünkü Rusya'dan savunma sistemi aldı. Türkiye Patriot füzesi almak istedi ama önceki yönetim satmadı, adil değil. Türkiye konusu çok karışık, onlarla konuşuyoruz." açıklamasında bulundu