ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye 100'den fazla F-35 sipariş etti. Ama daha fazla alamaz çünkü Rusya'dan savunma sistemi aldı. Türkiye Patriot füzesi almak istedi ama önceki yönetim satmadı, adil değil. Türkiye konusu çok karışık, onlarla konuşuyoruz." açıklamasında bulundu.Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 20:23
Trump'tan flaş Türkiye açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye 100'den fazla F-35 sipariş etti. Ama daha fazla alamaz çünkü Rusya'dan savunma sistemi aldı. Türkiye Patriot füzesi almak istedi ama önceki yönetim satmadı, adil değil. Türkiye konusu çok karışık, onlarla konuşuyoruz." açıklamasında bulundu