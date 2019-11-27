Trump'tan dünyayı şok eden paylaşım

BAŞKAN Trump Twitter ve Instagram'dan, orijinali Sylvester Stallone'nin Rocky karakterine ait olan fotoğrafın montajlanmış halini paylaştı. Florida mitinginde dün sağlık muayenesini anlatırken doktorların "Gömleğinizi çıkarıp o muhteşem göğsünüzü gösterin" dediğini anlatmıştı