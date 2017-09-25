Trump’tan diz çöken sporculara ağır küfür

ABD’de her yıl şampiyonluk ipini göğüsleyen NBA takımı, Beyaz Saray’da Başkan tarafından kabul ediliyordu. Ta ki Trump seçilene kadar... NBA şampiyonu Golden State Warriors takımı, şampiyonluğu kutlama amaçlı olan Beyaz Saray davetini geri çevirdi. Warriors takımının yıldız oyuncusu Stephen Curry’nin de, Beyaz Saray’a olan davete katılmak istemediğini söylemesi üzerine, Başkan Trump basketbol takımına olan davetini geri çekti. Curry, takımının başkanın davetini geri çevirerek değişime ilham olabileceği yorumunda bulundu. Cuma günü Beyaz Saray’a ‘Gitmek istemiyorum’ diyen Curry, böylece takım oyuncularının, Trump’ın söylemlerini desteklemediklerini göstermiş olacaklarını da sözlerine ekledi. Trump bu açıklamalar karşısında Twitter üzerinden Golden State Warriors takımına olan davetini geri çektiğini belirtti, ‘Beyaz Saray’a davet edilmek bir onurdur’ diye de tepkisini gösterdi.

Lebron James: Serserisin

Ancak bu sözlere yanıt NBA’in en önemli yıldızlarından Lebron James’ten geldi. Cleveland Cavaliers’ın yıldız oyuncusu LeBron James, Başkan Trump’ın basketbolcu Stephen Curry hakkında söyledikleri sonrası, Trump’ı ‘serseri’ olarak niteledi. James, Başkan Trump’ı kastederek, ‘Sen oraya geçene kadar Beyaz Saray’a gitmek büyük bir onurdu’ dedi. Trump ile sporcular arasındaki kavga bununla sınırlı kalmadı. Trump yine twitter üzerinden bu kez de Amerikan Futbolu Ligi NFL’de oynayan oyuncuları hedef aldı. Geçen yıldan bu yana özellikle siyahilere yönelik polis şiddetini protesto etmek amacıyla çoğu siyahi olan yüzlerce oyuncunun maçlar öncesinde okunan milli marş sırasında diz çökerek eylem yapması için Trump, ‘Hem milyon dolarlar kazanıyorlar hem de ülkelerinin milli marşına saygıları yok. Bu o... çocuklarını kovun’ diyerek spor kulübü başkanlarına çağrı yaptı. Trump ayrıca Amerikalılar’a da maçlara gitmeyip stadyumları boş bırakmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Efsaneden destek

ABD’li efsane müzisyen Stevie Wonder, New York Central Park’ta verdiği konser sırasında diz çökenlere destek vermek için bir süre dizlerinin üzerine çökerek şarkı söyledi. Sosyal medyada da #taketheknee diye açılan başlık ile Amerikalılar diz çökmeye çağrıldı.