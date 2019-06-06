Trump'tan bomba açıklama: İran terörist bir ülkeydi...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü

Trump'tan bomba açıklama: İran terörist bir ülkeydi...
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FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel  Macron, Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önem taşıyan  Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak  üzere Fransa'da bulunan Trump ile Caen Valiliğinde bir araya geldi.
Görüşmeden önce basına ortak açıklama yapan iki liderden Macron,  ülkesinin ABD ile Afrika, Orta Doğu ve uluslararası konularda iş birliğinin  önemini vurguladı.
 
Trump'un Fransa'ya gelmesinden mutluluk duyduğunu belirten Macron,  "(Tören için) Burada bulunmanız iki ulus arasındaki ayrılmaz bağın kanıtıdır."  dedi.
 
Macron, ülkesinin ABD ile güçlü bir ilişkisi olduğunu söyledi.
 
Trump ile görüşmesinde İran, Orta Doğu ve uluslararası konuları ele  alacağını ifade eden Macron, bu konularda Trump ile ortak bir görüşe sahip  olmanın önem taşıdığını kaydetti.
 
Macron, demokrasi tehdit altında olduğunda, ABD ile beraber hareket  ettiklerini belirtti.
 
"Sonucun iyi olacağını düşünüyorum"
 
ABD Başkanı Trump da Fransa'da olmaktan ve törene katılmaktan duyduğu  memnuniyeti dile getirdi.
 
Fransa'dan önce ziyaret ettiği İngiltere'deki temaslarına değinen  Trump, "İngiltere Kraliçesi olağanüstü bir kadın. İngiltere ile olağanüstü  ilişkilerimiz var. İngiltere'deki gelişmelerden haberimiz var. Brexit dolayısıyla  ülkenin nereye gittiğini bilmiyorum ama sonucun iyi olacağını düşünüyorum." dedi.
 
Trump, Fransa ile ABD arasında da istisnai ve olağanüstü bir ilişkinin  ve büyük bir ortaklığın bulunduğunu söyledi.
 
Brexit'in nasıl sonuçlanacağını merak ettiğini ifade eden Trump,  İngiltere'nin yeni başbakanın kim olacağının da önemli olduğunu belirtti.
 
Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemediğini  vurgulayarak, "Başkan olduğumda İran terörist bir ülkeydi ve halen öyle."  ifadelerini kullandı. Trump, bu konuda Fransa ile aynı görüşü paylaştıklarını  kaydetti.
 
İran'a uygulanan yaptırımların birçok şeyi değiştirdiğini belirten  Trump, İran'ın kendisiyle görüşmek istediğini ve görüşmeye hazır olduğunu  söyledi.
 

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2019, 20:52
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