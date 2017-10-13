'Trump’ın kararı cesur ve ahlaki bir karar'

İSRAİL Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD’nin UNESCO’dan ayrılma kararını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi. Açıklamada, bunun cesur ve ahlaki bir karar olduğu belirtilerek, “UNESCO, absürd bir tiyatro haline geldi, tarihi korumak yerine onu bozuyor” denildi. Açıklamanın devamında, Netanyahu’nun UNESCO'dan çekilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiği kaydedildi.
Bugün, ABD İsrail’e karşı tutumundan dolayı UNESCO’dan çekilme kararı aldığını duyurmuştu.
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