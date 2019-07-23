Trump'ın adayı onay aldı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı'na aday gösterdiği Mark Esper, Senato'dan onay aldı

Trump'ın adayı onay aldı!
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Mark Esper, Senatodan onay aldı.
 
Önceki hafta Senato Silahlı Hizmetler Komitesindeki oturuma katılan Esper'in Savunma Bakanlığı adaylığı, bugünkü oturumda 8 "hayır" oyuna karşılık 90 "evet" oyuyla geçti.
ABD'nin eski Savunma Bakanı James Mattis'in ocak ayında görevinden ayrılmasının ardından Patrick Shanahan, yaklaşık 7 ay boyunca bakanlık görevini vekaleten yürütmüştü.
 
Trump, 18 Haziran'da Shanahan'ın "savunma bakanı adaylığından" geri çekildiğini duyurmuş, Shanahan ise kararın "ailevi sebeplerle" ilgili olduğunu açıklamıştı.
 

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 21:32
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