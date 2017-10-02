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Trump’a rağmen devam ediyor

ABD’de NFL oyuncuları Trump’a rağmen protesto gösterilerine bu hafta da devam etti. Geçen haftalara oranla milli marş sırasında diz çöken oyuncuların sayısında büyük artış olduğu belirtildi

Trump’a rağmen devam ediyor

ABD’de NFL oyuncuları Trump’a rağmen protesto gösterilerine bu hafta da devam etti. Geçen haftalara oranla milli marş sırasında diz çöken oyuncuların sayısında büyük artış olduğu belirtildi

02 Ekim 2017 Pazartesi 10:35
Trump’a rağmen devam ediyor
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AMERİKAN futbolu NFL ligi oyuncuları milli marş sırasında diz çökerek protestolarına devam ettikleri görüldü.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cuma günü Twitter üzerinden milli marş sırasında oyuncuların ayakta kalmasının "çok önemli" olduğunu açıklamıştı. Trump’ın, tweetinden bir gün sonra hafta sonu ülke genelinde oynanan spor müsabakalarında protestolara devam edildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın milli marş sırasında diz çökerek eşitsizliği protesto eden sporculara küfür etmesiyle başlayan ırkçılık tartışmaları bu haftada ABD genelinde ulusal marş okunurken 200’den fazla sporcunun diz çökmesiyle devam ettiği belirtildi.
Haftasonu oynanan spor müsabakalarında ulusal marş okunurken diz çöken oyuncular arasına San Francisco 49ers takımının yarısının da katıldığı belirtildi. San Francisco 49ers kulübü resmi Twitter hesabı üzerinden "Birlikte" başlıklı bir video yayınlayarak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bir yıldan fazla bir süredir ekibimiz toplumumuzda hala var olan zulüm ve sosyal adaletsizlikleri protesto etti. Bazıları diz çökmüş veya yumruk sıkmış olsa da arzuyu paylaştık. Olumlu değişimi etkilemek için bugün, ekibimiz halkı bir araya getirerek birliktelik göstermeyi ve başkalarına da aynı şeyi yapmaya ikna etmeyi seçti" ifadeleri yer aldı.

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Amerikan FutboluNFL LigiProtestoDonald Trump
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