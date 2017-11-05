Trump’a ağır sözler: Kendisi bir darbe ve saçmalık!

BEYAZ Saray’ın eski sakinleri ABD’nin 41 ve 43’üncü baba-oğul Cumhuriyetçi başkanları George H.W. Bush ve George W. Bush yeni yayınlanacak kitaplarında Başkan Donald Trump hakkında ağır eleştirilerde bulundu. Tarihçi yazar Mark Updegrove tarafından 14 Kasım'da yayınlanacak kitaptaki açıklamaların daha çok tartışılacağı yorumları yapılıyor.

Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan kitapta, iki eski ABD Başkan Donald Trump'ı ağır şekilde eleştirdikleri ve 93 yaşındaki Baba Bush, Trump için "kendisi bir darbe ve saçmalık” dediği ifade ediliyor.



İki eski ABD başkanı, Trump'ın Cumhuriyetçi Partiye getirdiği değişikliklerden endişe duydukları belirtildi. Baba Bush, yayınlanacak kitapta "Onu sevmiyorum, onun hakkında pek fazla bir şey bilmiyorum, fakat onun bir darbe ve saçmalık olduğunu biliyorum. Onun lider olduğundan çok fazla heyecan duymuyorum" dediği belirtildi. George W. Bush’un, kitapta Başkan Trump hakkında, "Bu adam başkan olmak ne anlama geldiğini bilmiyor" dediği belirtildi.

George H.W. Bush, Trump'a oy vermediği ve Hillary Clinton'a oy verdiği, oğlu Bush’un ise başkanlık seçiminde kimse oy kullanmadığı ve yalnızca oy pusulasında olan Cumhuriyetçiler için oy verdiği belirtiliyor.



12 günlük Asya gezisinin çıkan Donald Trump, baba-oğul Bush’un kitabına henüz cevap vermedi. Trump’ın Asya gezisi dönüşünde vereceği cevap merak ediliyor.