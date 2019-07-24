Trump zorda! ABD’yi karıştıracak ifadeler!

RAPORDA ABD Başkanı Donald Trump’a herhangi bir suçlama yöneltilmemişti. Mueller, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi’nde yaptığı açıklamada Rusya raporunun Trump’ı aklamadığını söyledi.



Rakip Demokrat Parti’den panel başkanı Jerry Nadler’in sorularını yanıtlayan Robert Mueller, 448 sayfalık raporun Trump’ı aklayıp aklamadığına dair soruya ‘Hayır’ cevabını verdi.

RUSYA MÜDAHALE ETTİ



Mueller, Başkan’ın birden fazla kez Rusya soruşturmasına etkileme potansiyeline sahip eylemlerde bulunduğunu da kaydetti. Raporda Rusya’nın ABD seçimlerini etkilemek için müdahale ettiği, ancak Trump yönetimi yetkililerinin Ruslarla bir komplo içinde olduğuna dair bir bulguya ulaşılamadığı belirtilmişti.



Dünkü oturumda 74 yaşındaki eski FBI Başkanı Robert Mueller, “Bir şey daha söylememe izin verin. Kariyerim boyunca demokrasimize karşı birçok meydan okuma gördüm. Rusya’nın seçimlerimize müdahale girişimi bunlar arasında en ciddi olanlardan biri” diye konuştu.



Başkan Trump, raporun kendisini akladığını savunmuştu. Mueller ise “Adalet Bakanlığı’nın tarafsızlık politikası ve ilkesine dayanarak başkanın bir suç işleyip işlemediği konusunda bir sonuca varmama kararı aldık. Bu o zamanki ve şimdiki kararımızdır” ifadesini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 21:53