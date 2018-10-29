Trump yine tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye doğru yola çıkan "göçmen kervanına" ilişkin, "Bu, ülkemizi işgaldir ve ordumuz sizi (sınırda) bekliyor olacak." ifadelerini kullandı

Trump yine tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor
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TWİTTER hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Bizim güney  sınırımıza doğru gelen kervana çok sayıda çete üyesi ve bazı kötü insanlar  karışıyor. Lütfen geri dönün. Yasal süreçlerden geçmeden ABD'ye kabul  edilmeyeceksiniz. Bu, ülkemizi işgal etmektir ve ordumuz sizi (sınırda) bekliyor  olacak." paylaşımında bulundu.

Meksika sınırına 5 bin asker iddiası

Öte yandan Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Amerikan  askeri yetkililerine dayandırdığı haberinde, "ABD ordusu, Meksika'dan kuzeye  doğru ilerleyen mültecilerin oluşturduğu kervana karşı ABD'nin güneybatı sınırına   5 bin asker sevk etmeyi planlıyor." iddiasında bulundu.

Gazete, gönderilen askerlerin güneydeki göçmen krizi ile mücadele  operasyonunun ilk aşamasında sınıra yakın bölgelere konuşlandırılacağını ileri  sürdü.

 5 bin askerin bin 800'ünün Teksas, bin 700'ünün Arizona, kalan bin  500'ünün ise Kaliforniya eyaletine sevkedileceği iddia edilirken, askerlerin bir  kısmının bu bölgelere gelmeye başladığı ve aralık ayının ortalarına kadar bölgede  kalacakları öne sürüldü.

"Sayı vermek için çok erken"

 Pentagon Sözcüsü Laura Seal, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  "Planlama devam ediyor. Talep edilen görevleri gerçekleştirecek kuvvetlerin  seçimi veya toplam sayısına ilişkin açıklamada bulunmak için henüz çok erken."  ifadesini kullandı.

Geçen hafta ABD'nin bölgeye 800 asker konuşlandıracağı iddia edilmiş  ancak Pentagon bu iddiaları kabul etmemişti.

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