Trump yine tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

TWİTTER hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Bizim güney sınırımıza doğru gelen kervana çok sayıda çete üyesi ve bazı kötü insanlar karışıyor. Lütfen geri dönün. Yasal süreçlerden geçmeden ABD'ye kabul edilmeyeceksiniz. Bu, ülkemizi işgal etmektir ve ordumuz sizi (sınırda) bekliyor olacak." paylaşımında bulundu.

Meksika sınırına 5 bin asker iddiası

Öte yandan Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Amerikan askeri yetkililerine dayandırdığı haberinde, "ABD ordusu, Meksika'dan kuzeye doğru ilerleyen mültecilerin oluşturduğu kervana karşı ABD'nin güneybatı sınırına 5 bin asker sevk etmeyi planlıyor." iddiasında bulundu.

Gazete, gönderilen askerlerin güneydeki göçmen krizi ile mücadele operasyonunun ilk aşamasında sınıra yakın bölgelere konuşlandırılacağını ileri sürdü.

5 bin askerin bin 800'ünün Teksas, bin 700'ünün Arizona, kalan bin 500'ünün ise Kaliforniya eyaletine sevkedileceği iddia edilirken, askerlerin bir kısmının bu bölgelere gelmeye başladığı ve aralık ayının ortalarına kadar bölgede kalacakları öne sürüldü.

"Sayı vermek için çok erken"

Pentagon Sözcüsü Laura Seal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Planlama devam ediyor. Talep edilen görevleri gerçekleştirecek kuvvetlerin seçimi veya toplam sayısına ilişkin açıklamada bulunmak için henüz çok erken." ifadesini kullandı.

Geçen hafta ABD'nin bölgeye 800 asker konuşlandıracağı iddia edilmiş ancak Pentagon bu iddiaları kabul etmemişti.