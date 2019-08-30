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Trump yine Fed'i suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, yine Twitter üzerinden ABD Merkez Bankası'nı (Fed) eleştirdi

DÜNYA 30.08.2019, 18:04 30.08.2019, 18:05 Enes Subaşı
Trump yine Fed'i suçladı
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TRUMP, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, doların güç kazanmasına karşın, Fed'i "hiçbir şey yapmamakla" suçladı:

"Euro, dolar karşısında 'deli gibi' değer yitiriyor ve bu onlara ihracat ve üretim olanağı sağlıyor.... ve Fed hiçbir şey yapmıyor! Dolarımız şu an tarihindeki en güçlü konumda. Kulağa güzel geliyor değil mi? ABD dışında satış yapan üreticiler dışında. Bizim tarife sorunumuz yok, bizim Fed sorunumuz var. Onların hiçbir fikirleri yok!"

"Eğer Fed faiz indirmine giderse, uzun bir dönemdeki en büyük borsa artışına sahip oluruz. Kötü yönetilen zayıf şirketler, kendilerinin kötü yönetimleri yerine bu küçük tarifeleri suçluyor … ve bunu yaptıkları için onları kim suçlayabilir? Bahane!"

#trump #FED
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