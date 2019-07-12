Trump: Yaptırımlar iyi bir müzakere aracıdır

ABD Başkanı Donald Trump, yaptırımların büyük bir müzakere aracı ve "şirketleri ABD'ye geri getirmek için güçlü bir yol" olduğunu ifade etti

Trump: Yaptırımlar iyi bir müzakere aracıdır
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TWİTTER üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, ülkelerin ABD'yi dolandırdığını ve bir "kumbara" olarak kullandığını yazdı. "ABD'nin otomobil sektörünün yüzde otuzunu Meksika'ya kaybettiğini" iddia eden Trump, uygulanan ek tariflerin daha yüksek olması durumunda bu şirketlerin ABD'ye geri döneceğini ileri sürdü.

Meksika ile yapılan anlaşmanın tamamının henüz yayımlanmadığını hatırlatan ABD lideri, Çin'in de uygulanan tarifelerin etkisini azaltmak için kuru devalüe edeceğini ifade etti. 

Trump bu yaptırımlar sayesinde "şirketlerin ABD'ye geri döneceğini" söyledi. Trump'ın 2016 seçim kampanyasındaki vaatlerinden biri merkezini veya fabrikalarını ABD'nin dışına taşıyan şirketleri geri dönmeyi ikna etmekti.

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