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'Trump uygun bulmuyor, İran'la anlaşmayı bozacak!'

ABD Başkanı Trump'ın, İran'la nükleer anlaşmanın Amerikan çıkarlarına uygun olmadığını düşündüğü ve anlaşmayı iptal etmeye hazırlandığı öne sürüldü

'Trump uygun bulmuyor, İran'la anlaşmayı bozacak!'

ABD Başkanı Trump'ın, İran'la nükleer anlaşmanın Amerikan çıkarlarına uygun olmadığını düşündüğü ve anlaşmayı iptal etmeye hazırlandığı öne sürüldü

05 Ekim 2017 Perşembe 23:53
'Trump uygun bulmuyor, İran'la anlaşmayı bozacak!'
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2015'te dönemin ABD  Başkanı Barack Obama döneminde İran'la imzalanan  nükleer anlaşmayı iptal etmeye  hazırlandığı ileri sürüldü. 
 
Amerikan Washington Post gazetesindeki haberde, Trump'ın, İran'la  yapılan nükleer anlaşmanın ülke çıkarlarına uygun olmadığını açıklamayı  planladığı iddia edildi.
 
Söz konusu haberde, Trump'ın muhtemelen 12 Ekim'de Ortadoğu üzerine  bir konuşma yapacağı ve burada daha kapsamlı bir İran planını ilan edebileceği  savunuldu.
 
Trump'ın bu konuşmasında, "İran'la nükleer anlaşmayı sona erdirdiğini"  duyurabileceği de öne sürüldü. 15 Ekim'de İran'ın nükleer anlaşma kurallarına  uyup uymadığı konusunda Kongreyi bilgilendirmek zorunda olan Trump yönetiminin,  bu tarih dolmadan anlaşmayı kullanım dışı bırakmak ve yerine daha kapsamlı bir  strateji koymak istediği belirtildi.
 
Beyaz Saray'dan kaçamak yanıt
 
Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, günlük basın  bilgilendirmesinde konuya yönelik bir soruya yanıt verirken, anlaşmanın akıbetine  ilişkin net ifadeler kullanmaktan kaçındı.
 
Sanders, "Başkan bu konuyla ilgili kararını verdi ve doğru zamanı  gelince bunu açıklayacak. Başkanın gündeminde, İran'la ilgili olarak daha  kapsamlı bir strateji oluşturmak var. Bu konuda beraber çalıştıkları iyi bir ekip  var." diye konuştu.
 
İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya)  tarafından 2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri  Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkati çekiyor. Göreve  geldikten sonra da birçok konuşmasında İran'la nükleer anlaşmayı "ABD tarihinde  yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak niteleyen Trump, Tahran konusunda  sert adımlar atacağı mesajını veriyordu.
 

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Anahtar Kelimeler:
İranTrumpABD
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