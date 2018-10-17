Trump'tan yeni yaptırım kararı! İşte listeye alınan banka ve şirketler

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki 20 şirket ve bankaya, Devrim Muhafızları'nın Besiç milislerini destekledikleri gerekçesiyle yaptırım kararı aldı

Trump'tan yeni yaptırım kararı! İşte listeye alınan banka ve şirketler
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp yaptırım rejimini yeniden yürürlüğe sokması sonrası, bu kez İran'daki 20 şirket ve bankaya, Devrim Muhafızları'nın Besiç milislerini destekledikleri gerekçesiyle yaptırım kararı açıklandı.

'MİLİSLERE FİNANSMANLIK' SUÇLAMASI
ABD Maliye Bakanlığı'nın yaptırım listesine Mellat bankası gibi büyük bankaların yer alması dikkat çekti. Maliye Bakanlığı'nın bankayı 'iç ve dış saldırganlık amacıyla temettü, faizsiz ödünç para ve kredi şeklinde her yıl milyonlarca dolar' aktarmakla suçladığı anlaşılıyor.

LİSTEDE ÖNEMLİ ŞİRKETLER VAR
Bakanlığın yaptırım listesine ayrıca İran Devrim Muhafızları ile bağlantısı olduğu ileri sürülen şirketlere finansal ve teknik desek sağlayan Parsian Bank, Sina Bank ve Bahman Group gibi bankalar da alındı. ABD Maliye Bakanlığı'nın finansmanın Mehr Eqtesad Bank üzerinden de sağlandığını tahmin ettiği öğrenildi. ABD'nin yaptırım listesine büyük üretici şirketler ve yatırım şirketleri de bulunuyor.

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