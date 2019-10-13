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Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Beklemede kalın!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda Kongre ve Beyaz Saray arasında "fikir birliği" olduğunu söyledi

DÜNYA 13.10.2019, 17:18
Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Beklemede kalın!
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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda Kongre ve Beyaz Saray arasında "fikir birliği" olduğunu söyledi.

Trump'ın açıklamaları şöyle:

"Lindsey Graham ve Demokratlar dahil Kongre'nin birçok üyesiyle Türkiye'ye kuvvetli yaptırımla uygulama konusunda uğraşıyorum. Maliye Bakanlığı hazır, ekstra yasa tasarıları gerekebilir. Bu konuda fikir birliği var. Türkiye bunun yapılmamasını istedi.  Beklemede kalın."

#trump #türkiye
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