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Trump'tan Teksas saldırısıyla ilgili açıklama

ABD Başkanı Trump: "Acımızı ve duygumuzu kelimelerle anlatamayız ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarının duygularını hayal dahi edemeyiz. Kalplerimiz kırıldı"

Trump'tan Teksas saldırısıyla ilgili açıklama

ABD Başkanı Trump: "Acımızı ve duygumuzu kelimelerle anlatamayız ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarının duygularını hayal dahi edemeyiz. Kalplerimiz kırıldı"

06 Kasım 2017 Pazartesi 08:47
Trump'tan Teksas saldırısıyla ilgili açıklama
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ABD Başkanı Donald Trump, Teksas eyaletinde bir  kiliseye düzenlenen silahlı saldırı sonrası yayımladığı yazılı açıklamada, "güçlü  olacağız" mesajı verdi. 
 
Japonya'da bulunan Trump, Teksas'taki silahlı saldırıya ilişkin yazılı  bir açıklama yaptı.
Başkan Trump, saldırıyı "şeytani bir davranış" sözleriyle tanımladığı  açıklamasında, "Acımızı ve duygumuzu kelimelerle anlatamayız ve olayda hayatını  kaybedenlerin yakınlarının duygularını hayal dahi edemeyiz. Kalplerimiz kırıldı."  ifadelerini kullandı.
 
Donald Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
 
"Bunun gibi zor zamanlarda biz Amerikalıların en iyi yaptığı şey bir  araya gelmektir. El ele tutuşuruz ve gözyaşlarımızla ve üzüntümüzle güçlü  dururuz. Benim yönetimim eyalet ve yerel yetkililere tam destek vererek  soruşturmayı destekliyor. Bütün Amerika, yaralılar ve aileleri için Tanrı'ya dua  ediyor ve onların yanından ayrılmayacağız."
 
Eyaletin Sutherland Springs bölgesinde silahlı bir kişi bir kiliseye  girerek etrafa ateş açmış, saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmiş ve en az 20 kişi  de yaralanmıştı.

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Donald TrumpTeksasABD
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