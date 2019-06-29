Trump'tan tarihi açıklama: Erdoğan çok çetin biri

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suçu olmadığını söyledi.

Trump'tan tarihi açıklama: Erdoğan çok çetin biri
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ABD Başkanı Trump, G-20'de basın toplantısında konuştu. Trump özetle şunları söyledi; "ABD Başkanı Trump, Obama yönetimi Patriot'ları Türkiye'ye satmadı. İdlib'de sivillerin ölmesini istemeyiz. Karmaşık bir durum üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahip Brunson'ı geri verdi. Kimse geri alamamıştı. Başkan Obama geri alabildi mi? Hayır, sonsuza dek hapiste kalabilirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilim Erdoğan'ın suçu değil. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum." 

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