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Trump'tan skandal Rakka açıklaması! PKK/PYD...

ABD Başkanı Trump, "SDG (PKK/PYD) ve Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan müttefiklerimiz, terör grubunun (DEAŞ'ın) başkenti olarak ilan ettiği Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldı" açıklamasında bulundu

Trump'tan skandal Rakka açıklaması! PKK/PYD...

ABD Başkanı Trump, "SDG (PKK/PYD) ve Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan müttefiklerimiz, terör grubunun (DEAŞ'ın) başkenti olarak ilan ettiği Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldı" açıklamasında bulundu

21 Ekim 2017 Cumartesi 21:22
Trump'tan skandal Rakka açıklaması! PKK/PYD...
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ABD Başkanı Donald Trump, SDG (PKK/PYD) ve Suriye'de  DEAŞ'a karşı savaşan müttefiklerinin Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldığını  belirtti. 
 
Trump, yazılı açıklamasında, Rakka'nın DEAŞ'tan temizlendiğini  bildirdi.
SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD’ye de atıfta bulunduğu  açıklamasında Trump, "SDG (PKK/PYD) ve Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan  müttefiklerimiz, terör grubunun (DEAŞ) başkenti olarak ilan ettiği Rakka'yı  başarılı bir şekilde geri aldı. Ortak çalışma sonucunda güçlerimiz bütün şehri  DEAŞ'tan temizledi." ifadesine yer verdi.
 
Rakka'nın geri alınmasının DEAŞ'a karşı mücadelede "kritik bir  dönüm noktası" olduğunu vurgulayan Trump, şunları kaydetti:
 
"Yakında yeni bir evreye geçerek Suriye'deki tansiyonu düşürmek için  yerel güçleri destekleyeceğiz ve kalıcı barışın sağlanması için şartları  genişleterek terör güçlerinin geri dönerek ortak güvenliği tehdit etmesine son  vereceğiz. Şiddetin son bulması için müttefiklerimizle diplomatik süreçleri  destekleyerek mültecilerin evlerine geri dönmesini sağlayacağız ve Suriye  halkının dehşetine son verecek siyasi geçiş sürecini sağlayacağız."
 
Trump, Başkanlık seçim kampanyalarında ABD halkına DEAŞ'ı  "bitireceğini" vadettiğini hatırlatarak göreve geldikten sonra ilk yaptığı işin  bu örgütle mücadele etmek olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpRakkaDEAŞYPGPKK
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