Trump'tan Rex Tillerson'a: Vaktini boşa harcama

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile diyaloğa girmesini vakit kaybı olarak tanımladı.



Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamasında Tillerson ile konuştuğunu belirterek, kendisine vaktini boşa harcadığını söylediği. Trump, Twitter hesabından "Enerjini boşa harcama Rex, yapılması gerekeni yapacağız" ifadelerine yer verdi.