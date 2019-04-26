Trump'tan OPEC'e fiyatları düşürün çağrısı

ABD Başkanı Trump, Opec ülkelerine petrol fiyatlarını düşürme çarısında bulundu. Trump'ın açıklamasıyla petrol fiyatları yüzde 3 oranında düştü. Brent petrol 72.08 dolardan işlem görüyor.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, "Enflasyon rakamları oldukça düşük. Benzin fiyatları gittikçe düşüyor. OPEC'i aradım. Petrol fiyatlarını aşağı çekmelerini söyledim. Ve neticede benzin fiyatları düşüşe geçti. Çok iyi gidiyoruz. Fakat, şunu da hatırlayın, inanılmaz bir büyümemiz var. Ekonomimiz harika gidiyor. Dünyadaki birinci ekonomi biziz." dedi

