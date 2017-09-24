Trump'tan milli marş hamlesi

TRUMP, Alabama’da yaptığı konuşmada son dönemde Amerikan futbolunda profesyonel olarak mücadele veren Afro-Amerikan oyunculara savaş açtı. Amerikan futbolunda oyuncular, azınlıkların haklarının yendiği ve siyahilerin haklarının verilmemesi dolayısıyla yazıldığı döneme göre “ırkçı” olan ulusal marş okunurken ayağa kalkmıyordu.

Bu konuyu dün yaptığı konuşmada gündeme getiren Trump, çok sert açıklamalarda bulundu. Trump konuşmasında, “Eğer stadyumda ayağa kalkmayan tek bir sporcu görürseniz stadyumu anında terk edin. Size garanti ediyorum bunu bir daha yapmak istemeyecekler. Ulusal Amerikan Futbol Ligi (NFL) takımı sahiplerini, bayrağımıza saygısızlık yapan birine, ‘Bu o… çocuğunu sahadan kovun derhal’ demesi hoşunuza gitmez mi” diye sordu.

Trump’ın açıklamasının ardından salonda “ABD, ABD, ABD” sloganları atıldı.

Oyuncuların dizleri üzerine durarak ABD’de yaşanan siyahi cinayetlerinin çözümsüz kalması ve adaletsizliğe karşı geliştirdiği bu durumu protesto etmek için bir yıl önce Colin Kaepernick eylem yapmıştı. Daha sonra bu hareket bir trend halini yayılarak birçok sporcu tarafından benimsenmişti. Kaepernick o dönemde, “Bu hareketi siyahi insanları ve diğer ırklardan kişileri baskılayan bir ülkeye karşı yapıyorum” yorumunu yapmıştı. Kapernick’in tartışma yaratan hareketi sonrasında hiçbir takım oyuncuyla kontrat imzalamak istememişti.