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Trump'tan kafaları karıştıran İran açıklaması! Belki de...

ABD Başkanı Trump, "İran anlaşmasıyla ilgili adım, yapmam gerektiğini düşündüğüm bir şeydi. İkinci aşama pozitif de olabilir, negatif de. Belki komple ortadan kaldırma da olabilir; Bu da oldukça gerçek bir ihtimal" dedi

Trump'tan kafaları karıştıran İran açıklaması! Belki de...

ABD Başkanı Trump, "İran anlaşmasıyla ilgili adım, yapmam gerektiğini düşündüğüm bir şeydi. İkinci aşama pozitif de olabilir, negatif de. Belki komple ortadan kaldırma da olabilir; Bu da oldukça gerçek bir ihtimal" dedi

17 Ekim 2017 Salı 08:19
Trump'tan kafaları karıştıran İran açıklaması! Belki de...
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ABD Başkanı Donald Trump, yeni İran stratejisinin  "atması gereken bir adım" olduğunu savunarak, "İkinci aşama pozitif de olabilir,  negatif de. Belki komple ortadan kaldırma da olabilir; Bu da oldukça gerçek bir  ihtimal." değerlendirmesini yaptı. 
 
Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, iç ve dış politikaya  ilişkin çeşitli konularda açıklama yaptı.
 
Cuma günü duyurduğu yeni İran stratejisini savunan Başkan Trump,  "Birçok insan, yaptığımız işle ilgili bizimle aynı fikirde. Yaptığım işten  oldukça emin hissediyorum. İran anlaşmasıyla ilgili adım, yapmam gerektiğini  düşündüğüm bir şeydi. İkinci aşama pozitif de olabilir, negatif de. Belki komple  ortadan kaldırma da olabilir; Bu da oldukça gerçek bir ihtimal, bazıları bunun  daha büyük bir ihtimal olduğunu söylüyor. Ancak ikinci aşama olumlu bir noktaya  da gidebilir. Neler olacağını göreceğiz." yorumunu yaptı.
 
"ABD için korkunç bir anlaşmaydı"
 
Dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile 2015'te imzalanan nükleer  anlaşmanın "kötü bir anlaşma" olduğunu iddia eden Trump, "İranlı liderler iyi  müzakereci. Kendileri için (ABD ile) olağanüstü bir anlaşma yaptılar ancak bu,  ABD için korkunç bir anlaşmaydı." ifadelerini kullandı.
 
Donald Trump, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan şimdilik  ayrılmayacağını kaydederek, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme  ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve  herhangi bir zamanda bizim (anlaşmaya) katılımımız, Başkan olarak tarafımdan  iptal edilebilir." demişti.
 
"Rusya soruşturması bitmeli"
 
Öte yandan, kabine toplantısının ardından Beyaz Saray'ın bahçesinde  basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Rusya soruşturmasını yürüten Özel  Yetkili Savcı Robert Mueller'i görevinden almak gibi bir düşünce içinde  olmadığını söyledi.
 
Başkan Trump, bununla birlikte kendi ekibiyle Moskova yönetimi  arasında herhangi bir gizli iş birliği olmadığını da kaydederek, "Rusya  soruşturmasının sona erdiğini görmek istiyorum. Tüm bu Rusya meselesi,  Demokratların seçimi kaybetmesinin bir mazeretiydi." değerlendirmesinde bulundu.
 
Geçen kasım ayında yapılan Başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber  saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddialarıyla ilgili hem Kongre'deki hem de  Mueller tarafından başlatılan soruşturmalar halen devam ediyor.
 
"Küba'nın sorumlu olduğuna inanıyorum"
 
Diğer yandan Trump, Küba'da görev yapan 22 Amerikalı diplomat ve  ailelerini hedef alan "gizemli sonik saldırı" ile ilgili ise "Küba'nın sorumlu  olduğuna inanıyorum." şeklinde yorum yaptı.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı, Havana Büyükelçiliğinde görevli bazı  Amerikalı diplomatlarda gizemli bir şekilde işitme kaybı görüldüğünü, bunun  üzerine 2 Kübalı diplomatın sınır dışı edildiğini duyurmuştu.

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