Trump'tan flaş Pentagon kararı!

BEYAZ Saray'dan gelen talimatın bir yıla mahsus olmayıp bundan sonraki beş yıl için geçerli olduğu ifade ediliyor.



Trump yönetimi 2018 mali yılı için savunma harcamalarına 699 milyar dolar ayırırken, 2019 mali yılı için ise bu miktarı 716 milyar dolara çıkarmıştı.

