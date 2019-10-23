Trump'tan flaş güvenli bölge açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye-Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulması çok büyük başarı” diye yazdı
DÜNYA 23.10.2019, 17:16
TRUMP, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, “Türkiye-Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulması çok büyük başarı. Ateşkes gerçekleşti ve askeri operasyon sona erdi. Kürtler güvende. Yakalanan DEAŞ’lılar da emin ellerde. Saat 11’de Beyaz Saray’dan bir açıklama yapacağım. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
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