Trump'tan çok sert açıklama: Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye askeri müdahale seçenekleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Rusya, Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya çünkü hoş, yeni ve 'akıllı' füzelerimiz geliyor. Halkını gazla öldüren bir hayvanla ortak olmamalısın" ifadelerini kullandı.

Bugün günün ilk saatlerinde Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi, Suriye'ye yapılacak bir Amerikan saldırısında Rusya'nın ABD füzelerini ve füzelerin fırlatıldığı yerleri vuracağını söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov ise Rus Büyükelçisi'nin bu sözüyle ilgili yorum yapmamıştı.