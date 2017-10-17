Trump'tan büyük düşüş! 92 basamak birden geriledi

DERGİNİN "en dikkat çekici kaybeden" diye nitelendirdiği Trump'ın varlıklarının toplamı, geçen yıla göre 600 milyon dolar düşüşle 3.1 milyar dolara indi.



Böylece geçen yıl en zengiler listesinde 156. sırada bulunan ABD Başkanı, bu yıl 248. sıraya düştü.